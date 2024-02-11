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Kıta değiştirten kovalamaca! İstanbul trafiğindeki görüntüler herkesi şaşırtmıştı: Sebebi ortaya çıktı!

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Giriş: 11.02.2024 13:49
İstanbul'da cumartesi günü aksiyon dolu anlar yaşandı. Polis ekipleri Beykoz'da bir aracın peşine takıldı. Şişli'ye kadar uzanan kovalamacanın sebebi bugün ortaya çıktı.
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