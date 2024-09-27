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Kışlık Lezzetler Festivali

Kışlık Lezzetler Festivali

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 16:29
Güncelleme:27.09.2024 16:32
İstanbul Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali düzenleniyor. Bu kapsamda alanda dev kazanlar kuruldu. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
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Kışlık Lezzetler Festivali
Kışlık Lezzetler Festivali
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