06 Haziran 2023, Salı
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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Defalarca bıçaklayıp sokak ortasında bıraktı
Adana’da kıskançlık krizine giren adam, sokak ortasında sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın şüphelisi ise kovalamaca sonucu Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.