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Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı! Defalarca bıçaklayıp sokak ortasında bıraktı

İHA
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Giriş: 06.06.2023 10:38
Adana’da kıskançlık krizine giren adam, sokak ortasında sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın şüphelisi ise kovalamaca sonucu Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.
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