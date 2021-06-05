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Kısıtlamasız ilk cumartesi | Normalleşme kararlarının ardından meydanlarda yoğunluk var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 14:45
Güncelleme:05.06.2021 14:46
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde kentin sahil kesimlerinde hareketlilik yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında Üsküdar'dan aktardı.
Kısıtlamasız ilk cumartesi | Meydanlarda yoğunluk var mı?
Kısıtlamasız ilk cumartesi | Meydanlarda yoğunluk var mı?
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