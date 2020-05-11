Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Corona virüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü. Kısıtlama sonrası ilk günün sabah saatlerinde 15 Temmuz Köprüsü'nde yol çalışmasından dolayı araç trafiği yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.



Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 büyük şehirde üç gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gece 00.00 itibarıyla biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. 15 Temmuz Köprüsü yolu üzerinde yapılan yol çalışmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluşarak trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.