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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

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Giriş: 21.04.2021 18:08
Güncelleme:21.04.2021 18:15
Hafta içi uygulanan ve saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu. Mecburen dışarı çıktığını ifade eden Selma Kondu ise, "Kalabalık tabi ki çok korkutuyor beni. Çok korkuyoruz hem de. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz evden." dedi. Maskesiz vatandaşlar kameralara yansırken, kalabalık havadan görüntülendi.
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