Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında yol durumunu aktardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21'de başlayacak olan kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri Emirhan Ergen İstanbul'daki yol durumunu ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Saat 15 itibarıyla yoğunluk yüzde 63'a ulaştı. Alınan karar kapsamında, Türkiye bu hafta sonu 4. kez sokak kısıtlamasına gidecek.

Geçtiğimiz üç hafta sonu sokak kısıtlamasında özellikle cuma akşam saatlerinde İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş zaman zaman yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmıştı.