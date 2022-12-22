22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kışın vazgeçilmez lezzeti: Sahlep! Sahlep içmenin faydaları neler?

Kışın vazgeçilmez lezzeti: Sahlep! Sahlep içmenin faydaları neler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 08:41
Sahlep özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Peki sahlebin faydaları neler? İnsanlar kışın neden sahlebi tercih ediyor? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Mirası böyle kaçırdı
Mirası böyle kaçırdı
Hazır kahvelerde kanser tehlikesi!
Hazır kahvelerde kanser tehlikesi!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kışın vazgeçilmez lezzeti
Kışın vazgeçilmez lezzeti
Hem okuyor hem de çiftçilik yapıyor
Hem okuyor hem de çiftçilik yapıyor
15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
Pakize Suda hayatını kaybetti
Pakize Suda hayatını kaybetti
Külliye’de önemli görüşme!
Külliye'de önemli görüşme!
Hamile kadına silah çekti!
Hamile kadına silah çekti!
Parke fabrikasında yangın
Parke fabrikasında yangın
Yüzerek engelleri aşıyorlar!
Yüzerek engelleri aşıyorlar!
Daha Fazla Video Göster