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Kısa süre çalıştığı fabrikadan yaklaşık 2 milyon liralık döviz çaldı, mr çektirirken yakalandı

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Giriş: 17.01.2024 16:15
Bursa'da, 1,5 ay çalışıp ayrıldığı fabrikanın çelik kasasından, kopya anahtarla yaklaşık 2 milyon liralık döviz çalan Sezer Aktaş (25), 150 güvenlik ve mobese kamerası izlenerek, özel hastanede MR çektirirken yakalandı. Çaldığı paranın 10 bin dolarıyla borçlarını ödediği ve 50 bin liralık cep telefonu aldığı öğrenilen Aktaş, tutuklandı.
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