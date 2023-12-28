Kış uykusuna yatmayan ayılar bilim insanlarını endişelendiriyor

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel ısınma ve insan eliyle beslenme alışkanlığı değişen ayıların kış uykusuna yatmadığını belirterek, “Böyle giderse önümüzdeki yıllarda ayılarla insan çatışması hakkında çok habere denk geleceğiz” dedi.