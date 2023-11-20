Kış uykusuna yatmadılar! Vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı

Mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Tayfun Sağlam adlı vatandaş görür görmez hemen cep telefonuna sarıldı. İşte o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN