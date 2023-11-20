20 Kasım 2023, Pazartesi
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Kış uykusuna yatmadılar! Vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı
Mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Tayfun Sağlam adlı vatandaş görür görmez hemen cep telefonuna sarıldı. İşte o anlar...