05 Kasım 2023, Pazar
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Kış geliyor! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek sağanak yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Diğer yandan sağanak yağışlı havalar da kendisini göstermeye başlarken Meteoroloji'den çok sayıda il için yeni uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının 3-6 derece arası düşeceği belirtilirken, başta İstanbul olmak üzeer çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...