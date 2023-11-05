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Kış geliyor! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek sağanak yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş: 05.11.2023 11:51
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Diğer yandan sağanak yağışlı havalar da kendisini göstermeye başlarken Meteoroloji'den çok sayıda il için yeni uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının 3-6 derece arası düşeceği belirtilirken, başta İstanbul olmak üzeer çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
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