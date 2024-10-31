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Kış erken gelince patates hasadı kar altından yapıldı

Kış erken gelince patates hasadı kar altından yapıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:55
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Şenköy’de bu yıl kar erken yağınca bölge halkı, toprak altından olan patatesleri çıkartmak için önce karları temizledi.
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