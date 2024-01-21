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Kış çayları açıkta satılmamalı! Açıkta satılan çaylar tehlike saçıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 19:42
Güncelleme:21.01.2024 19:42
Türkiye'de daha çok siyah çay tüketilse de bitki çaylarına olan ilgi de her geçen yıl hızla artıyor. Özellikle kış ayının gelmesiyle tüketimi artan bitki çaylarına karşı uzmanlardan uyarı geldi.
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