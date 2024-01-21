Kış çayları açıkta satılmamalı! Açıkta satılan çaylar tehlike saçıyor

Türkiye'de daha çok siyah çay tüketilse de bitki çaylarına olan ilgi de her geçen yıl hızla artıyor. Özellikle kış ayının gelmesiyle tüketimi artan bitki çaylarına karşı uzmanlardan uyarı geldi.

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