Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti salep! Gerçek salep nasıl yapılır?

Havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmez lezzeti salepin de zamanı geldi. Peki içleri ısıtan salep nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Ustası tarifini A Haber ile paylaştı.

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