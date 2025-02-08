08 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Soğuk havada vücut ısısı nasıl korunuyor?
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Soğuk havada vücut ısısı nasıl korunuyor?

Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Soğuk havada vücut ısısı nasıl korunuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 15:09
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut ısısını korumak için nasıl beslenmesi gerektiğini de merak konusu oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe merak edilenleri beslenme uzmanı Derya Zünbülcan’a sordu. İşte cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Soğuk havada vücut ısısı nasıl korunuyor?
İstanbul’da cinayet! Öldürüp Hatay’a kaçmak isterken enselendi
İstanbul'da cinayet! Öldürüp Hatay'a kaçmak isterken enselendi
Ölen hasta taburcu edildi iddiası sonrası harekete geçildi
Ölen hasta taburcu edildi iddiası sonrası harekete geçildi
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Avcılar’da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Avcılar'da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Rumeli Feneri’nde korkutan olay
Rumeli Feneri'nde korkutan olay
Anadolu Diyarı Bursa Yenişehir’de!
Anadolu Diyarı Bursa Yenişehir’de!
Türk müziği ile tedavi yöntemleri!
Türk müziği ile tedavi yöntemleri!
Beyran çorbasının tarifi A Haber’de
Beyran çorbasının tarifi A Haber’de
At sırtında İspanya’dan Hacca!
At sırtında İspanya’dan Hacca!
Buz tırmanış şampiyonası! Kıyasıya yarış
Buz tırmanış şampiyonası! Kıyasıya yarış
Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı!
Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı!
Ankara’da kar soğuğu var ama kar yok!
Ankara'da kar soğuğu var ama kar yok!
Daha Fazla Video Göster