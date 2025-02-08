Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Soğuk havada vücut ısısı nasıl korunuyor?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut ısısını korumak için nasıl beslenmesi gerektiğini de merak konusu oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe merak edilenleri beslenme uzmanı Derya Zünbülcan’a sordu. İşte cevaplar…

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