26 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kış ayında bağışıklığı güçlendirmenin yolları
Kış ayında bağışıklığı güçlendirmenin yolları

Kış ayında bağışıklığı güçlendirmenin yolları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2025 09:36
Soğuk havalarda bağışıklık sistemi zayıflıyor. Vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, özellikle sonbahar ve kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çekti, uyarılarda bulundu. Peki, bu mevsimlerde hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Detaylar haberimizde ...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kış ayında bağışıklığı güçlendirmenin yolları
Uygurların geleneksel çalgıları
Uygurların geleneksel çalgıları
Filipinler’de bulunan Taal Yanardağı’nda patlama
Filipinler'de bulunan Taal Yanardağı'nda patlama
Kadınlar erkeklerin ekmeğini elinden aldı
Kadınlar erkeklerin "ekmeğini" elinden aldı
Şanlıurfa’da traktör devrildi
Şanlıurfa'da traktör devrildi
Kış ayında bağışıklığı güçlendirmenin yolları
Kış ayında bağışıklığı güçlendirmenin yolları
A Haber örnek daireleri görüntüledi
A Haber örnek daireleri görüntüledi
4 ilçede gösteri yasağı
4 ilçede gösteri yasağı
Amasya’da 2 tır kavşakta çarpıştı
Amasya’da 2 tır kavşakta çarpıştı
Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı
Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı
Kocaeli’deki çay ocağında silahlı saldırı
Kocaeli'deki çay ocağında silahlı saldırı
Fatih’te faili meçhul saldırı! 1 kişi yaralandı
Fatih'te faili meçhul saldırı! 1 kişi yaralandı
Düzce’de otomobil yangını!
Düzce'de otomobil yangını!
Daha Fazla Video Göster