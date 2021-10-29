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Kırşehir'de, dünürünü öldürüp ailesini yaralayan zanlı komşusunun bahçesinde yakalandı

İHA
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Giriş: 29.10.2021 16:31
Kırşehir'de, dünürünü öldürüp ailesini yaralayan zanlı komşusunun bahçesinde kovalamaca sonrası yakalandı. Olay, Çukurçayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A., (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle ateş etti. İhbarın ardından Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği evde geniş güvenlik önlemleri alırken olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Yaşanan olayda R.A.,'nın dünürü olan S.Ç., (62) ve kızı E.Ç., (41) ağır yaralanırken S.Ç.,'nin eşi A.Ç. (64) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından uzaklaşan R.A., sonradan geldiği olay yerinde yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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