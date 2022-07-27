27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Kırşehir’de dehşete düşüren olay! Çifte cinayette kan donduran detaylar
Kırşehir’de 2020 yılında işlenen cinayetin görülen duruşmasında katil zanlısı suçunu itiraf ederken, öldürülen Vildan Çelik'in kardeşinden de kan donduran sözler geldi, “150 metre taşıyarak oraya bir çukur kazdık ve gömdük.”