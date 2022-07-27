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Kırşehir’de dehşete düşüren olay! Çifte cinayette kan donduran detaylar

DHA
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Giriş: 27.07.2022 10:09
Kırşehir’de 2020 yılında işlenen cinayetin görülen duruşmasında katil zanlısı suçunu itiraf ederken, öldürülen Vildan Çelik'in kardeşinden de kan donduran sözler geldi, “150 metre taşıyarak oraya bir çukur kazdık ve gömdük.”
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