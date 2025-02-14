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Kırşehir’de çocukların kar sevinci kısa sürdü

Kırşehir'de çocukların kar sevinci kısa sürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 16:09
Kırşehir'de birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak bugün okullar tatil edilmişti. Gün içerisinde güneşin açmasıyla karlar erirken, çocuklar kalan kar yığınlarıyla oynayarak vakit geçirmeye çalıştı. Oynayacak fazla kar bulamayan çocuklardan bazıları da parklara giderek tatili eğlenceli şekilde geçirmeye çalıştı.
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Kırşehir’de çocukların kar sevinci kısa sürdü
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