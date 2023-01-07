Kırşehir’de 10 araçlı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir- Kırıkkale yolunda, buzlanma ve sis sebebiyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.