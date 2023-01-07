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Kırşehir’de 10 araçlı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA
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Giriş: 07.01.2023 12:24
Kırşehir- Kırıkkale yolunda, buzlanma ve sis sebebiyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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