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Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İHA
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Giriş: 20.07.2024 18:07
Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan kırsal alan yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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