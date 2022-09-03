03 Eylül 2022, Cumartesi
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Kırmızı kart gösteren hakemi önce dövdüler sonra uçurumdan aşağı attılar!
Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan maçta kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı. Ağır yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.