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Kırmızı kart gösteren hakemi önce dövdüler sonra uçurumdan aşağı attılar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.09.2022 17:59
Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan maçta kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı. Ağır yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.
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