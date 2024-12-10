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Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 22:34
Aydın-Denizli karayolu Köşk Çiftlik Kavşağı'nda, H.T. idaresindeki 09 AIB 702 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayıp, kavşak içerisine ilerleyen U.A.G. (19) idaresindeki 09 AOL 883 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü U.A.G. yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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