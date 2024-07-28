Kırmızı ışıkta araç otomobile böyle çarptı! Kazanın ardından sürücülerin yakınları birbirleriyle tartıştı

Nevşehir’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu. Kazada yaralan olmazken otomobillerde maddi hazar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü yakınları kendi aralarında tartışmaya başladı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile tartışma büyümeden yatıştırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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