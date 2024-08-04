04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2024 12:38
Düzce’de kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu
Toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu
Sezona kupayla başlamak çok önemliydi
"Sezona kupayla başlamak çok önemliydi"
İnşallah bu sene Süper Lig’i de kazanırız
“İnşallah bu sene Süper Lig’i de kazanırız”
Bronckhorst: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Bronckhorst: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”
Kayseri’nin tescilli Yamula patlıcanı
Kayseri’nin tescilli Yamula patlıcanı
Otobüse çarpmamak için eve daldı
Otobüse çarpmamak için eve daldı
Antalya’nın düğmeli evleri
Antalya’nın “düğmeli evleri”
Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu
Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu
Aile hekimliği hakkında merak edilenler…
Aile hekimliği hakkında merak edilenler…
Park sorununu böyle çözdü
Park sorununu böyle çözdü
İstanbul’un şirin köyü
İstanbul’un şirin köyü
Daha Fazla Video Göster