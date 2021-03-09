Kırmızı il Giresun'da yeni koronavirüs önlemleri alındı

Giresun, Türkiye koronavirüs haritasında çok yüksek riskli illerden biri.. Kentte valilik kararıyla yeni kararlar alındı. Birinci hedef ise kırmızı kategoriden çıkmak.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

HES kodu riskli kişiler bildirilecek.

HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişiler kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası verilecek.

Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.