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Kırmızı elbiseli cansız manken hırsızlığı kamerada

DHA
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Giriş: 15.09.2021 16:27
Şanlıurfa'da mağaza önündeki, kırmızı elbiseli cansız mankeni çalan Ömer Faruk C., yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Giyim mağazasının önünde teşhir için bırakılan cansız mankenin yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çalışmasının ardından iş yerinin kamera kayıtlarını da inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin cansız mankeni çalma anı saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen polis, Ömer Faruk C.'yi evinde yakaladı. Ömer Faruk C. gözaltına alındı, evde bulunan cansız manken ise mağazaya teslim edildi.
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