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Kırmızı bültenle aranırken Eskişehir'de yakalanan DEAŞ'lı adliyede

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Giriş: 19.01.2024 15:49
Eskişehir'de DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A.?nın terör örgütüne geçmiş dönemlerde patlayıcı madde temin ettiği belirlendi.
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