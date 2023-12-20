Kırklareli'nde trafikte tartıştığı adamı öldürdü o anlar kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlkay Çetinkaya (43), trafikte tartıştığı sürücü Eşref Ayhan (65) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. İkilinin kavga anları ve Ayhan'ın tabanca ile Çetinkaya'yı vurduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.