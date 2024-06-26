26 Haziran 2024, Çarşamba
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Kırklareli’nde orman yangını: 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü
Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde buğday hasatı yapıldığı esnada anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi ile yangın kontrol altına alındı.