31 Ocak 2024, Çarşamba
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Kırklareli'nde acı olay! Karşıya geçmek isterken can verdi
Kırklareli'nde bugün (31 Ocak 2024) öğle saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Melek Kuşku isimli kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.