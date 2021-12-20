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Kırklareli’de servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi

İHA
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Giriş: 20.12.2021 12:28
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan vatandaş, sevdiği kadına servis araçları eşliğinde görülmemiş bir evlenme teklif etti. Evlilik teklifi karşısında sevdiği kadın, genç adama “Evet” cevabı verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Lüleburgaz'da bir servis taşımacılığı şirketi sahibi Berk Şarlı, hayatının en mutlu gününde görülmemiş bir evlenme teklifinde bulundu. Bir süredir evlenmek istediği Ayça Yonca'ya unutulmaz bir evlilik teklifi hazırlamak isteyen Şarlı, 20 adet servis minibüsünü U şeklinde park ederek, araçların ortasında yere "Benimle evlenir misin?" yazısı koydu.

Minibüslerden "Benimle evlenir misin?" şarkısı

Berk Şarlı ile servis araçlarının yanına geldiğinde ne olduğunu anlamayan Ayça Yonca, servis araçlarının hepsinden aynı anda "Benimle Evlenir Misin?" şarkısı çaldığında şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kadın Şarlı'nın unutulmaz teklifini kabul ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.
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