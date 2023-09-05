Kırklareli'de selde mahsur kalanlar işte böyle kurtarıldı

Kırklareli'ni vuran selin ardından Demirköy ilçesi ve İğneada beldesindeki turistik kamp alanından acı haber geldi. Suya kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi. AFAD, bungalov otel bölgesindeki 6 kişinin kurtarıldığını 4 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.