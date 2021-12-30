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Kırklareli’de sel felaketini yaşayan vatandaşlar yürek yaktı: Sabaha kadar koltukların üzerinde bekledik

İHA
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Giriş: 30.12.2021 16:55
Kırklareli Lüleburgaz’da yaşanan sel felaketinde zarar gören evlerde hasar belirleme ve temizlik faaliyetleri başladı. Selde oldukça panik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Sobanın yarısı su üstende, odunu yaktım kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk" diye konuştu.

Lüleburgaz'da 2 gün önce meydana gelen sel afetinin ardından hasar belirleme ve evlerin temizliği için çalışma başladı. Ekipler yerleşim alanlarında bulunan su birikintilerini vidanjör ve su motorları yardımı ile boşalttı.

"ANINDA 50 SANTİMETRE SU"

Suyu görünce paniklediğini söyleyen Osman Boz, "Suyu gördüm, anında paniğe kapıldım koşa koşa eve geldim. Eve gelince baktım merdivene su yükseliyor. Evdekilere paniğe kapılmayın dedim. Bir baktım eve su girmeye başladı. Su girince bir şey toplayamadık. Anında 50 santimetre su. Koltukların üstüne çıktık, ayakkabılarımı çıkardım hiçbir önlem alamadım. Daha çok paniğe kapıldım.

"SESİMİZİ DUYURAMADIK VE ÇATIDA BEKLEDİK"

En son çare çatıya çıkalım dedim. Çatıya çıktık. Sesimizi duyuramadık ve çatıda bekledik. Daha sonra çatıdan aşağıya indim. Sobayı yaktım. Sobanın yarısı su üstende. Odunu yaktım, kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk. Daha sonra su azalmaya başlayınca dalgıç yardımıyla suyu tahliye etik" dedi.

Afetten hasar gören mahalle yolları onarım çalışmaları sürüyor.

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