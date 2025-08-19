19 Ağustos 2025, Salı

Kırklareli'de sağanak yağış
Kırklareli’de sağanak yağış

Kırklareli'de sağanak yağış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 17:42
Kırklareli'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı. Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı. Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.
