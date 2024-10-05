Kırklareli’de aranması olan 103 şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde polis ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 103 şüpheli yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

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