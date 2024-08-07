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Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütlerine darbe

Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütlerine darbe

İHA
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Giriş: 07.08.2024 10:52
Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da “KUYU-15” kod adlı operasyonunda 2 ayrı suç örgütüne büyük darbe vurulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
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Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütlerine darbe
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