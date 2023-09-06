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Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı! Ölü ve kayıplar var | AFAD son durumu açıkladı.

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 09:30
Son dakika haberine göre Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Dere Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerinden akarken, ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Turistik kamp alanındaki 5 kişiden haber alınamaması üzerine ise arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı. AFAD çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sel bölgesinde 6 kişinin kurtarıldığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e yükseldi..
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