Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı! 4 kişi kayboldu

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Dere Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerinden akarken, ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Turistik kamp alanındaki 4 kişiden haber alınamaması üzerine ise arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.