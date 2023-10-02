02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi

Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 16:19
Kastamonu’da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Küre Dağları'nda çalışma yapıyordu. Bölgedeki bir kayın dikkatlerini çekti. Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi. Görenleri şaşırtan kayın koruma altına alınıp, bakımı yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi
Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi
“Kabus” sürü halinde ortaya çıktı
“Kabus” sürü halinde ortaya çıktı
Cesedi 15 gün sonra çıkarıldı
Cesedi 15 gün sonra çıkarıldı
Kalp krizi ikisini de aynı anda yakaladı
Kalp krizi ikisini de aynı anda yakaladı
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
Çıkanlar şoke etti! 50 milyon TL değerinde...
Çıkanlar şoke etti! 50 milyon TL değerinde...
Siirt’ye fıstık deposunda iğrenç görüntü
Siirt'ye fıstık deposunda iğrenç görüntü
Beşiktaş Ortaköy’de bina çöktü
Beşiktaş Ortaköy'de bina çöktü
Düğün faciasında bilanço artıyor
Düğün faciasında bilanço artıyor
Depreme karşı çelik ev
Depreme karşı çelik ev
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Gençlere vergisiz telefon ne zaman?
Gençlere vergisiz telefon ne zaman?
Daha Fazla Video Göster