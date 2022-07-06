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Kırıklareli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 yaşındaki küçük çocuk toprağa verildi!

DHA
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Giriş: 06.07.2022 16:54
Kırklareli'de dün şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 6 kişiden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, Edirne'de toprağa verildi. Cenazede baba Mahir Çiftçi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Berat, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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