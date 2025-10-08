Kırıkkale’de yasadışı bahis üssü çökertildi: Yönetici tutuklandı

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 15:23
Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonunda finans evi olarak kullanılan adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yasa dışı bahis yöneticisi tutuklandı.
