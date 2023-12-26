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Kırıkkale'de yaban hayvanları fotokapana yakalandı

İHA
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Giriş: 26.12.2023 10:31
Kırıkkale'de yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak takıldı.
Belgeselleri aratmayan görüntüler BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

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