Kırıkkale'de yaban hayvanları fotokapana yakalandı

Kırıkkale'de yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak takıldı.

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