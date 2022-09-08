08 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kırıkkale’de şaşırtan görüntü! Havada paralar uçuştu
Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, onlarca vatandaş tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. İşte o anlar...