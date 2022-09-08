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Kırıkkale’de şaşırtan görüntü! Havada paralar uçuştu

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Giriş: 08.09.2022 09:33
Güncelleme:08.09.2022 09:33
Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, onlarca vatandaş tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. İşte o anlar...
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