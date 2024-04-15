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Kırıkkale’de otomobil, yaya ve TIR dorsesine çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 16:49
Kırıkkale’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yayaya ve park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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