29 Mayıs 2022, Pazar
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Kırıkkale'de korkutan olay! Havalar ısınınca ortaya çıktı... Gece uykudayken akrep soktu
Son dakika haberi... Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.