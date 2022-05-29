29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırıkkale'de korkutan olay! Havalar ısınınca ortaya çıktı... Gece uykudayken akrep soktu

Kırıkkale'de korkutan olay! Havalar ısınınca ortaya çıktı... Gece uykudayken akrep soktu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2022 13:22
Son dakika haberi... Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Havalar ısınınca ortaya çıktı! Gece uykudayken... HAVALAR ISININCA ORTAYA ÇIKTI! GECE UYKUDAYKEN...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şişli’de taciz iddiası çığlık atarak peşinden koştu
Şişli'de taciz iddiası çığlık atarak peşinden koştu
Havalar ısınınca ortaya çıktı! Ansızın gelip...
Havalar ısınınca ortaya çıktı! Ansızın gelip...
Çöp evden servet çıktı
Çöp evden servet çıktı
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?
Korkunç anlar! Böyle atladı
Korkunç anlar! Böyle atladı
Fatih’in torunlarına da ancak bu yakışır
"Fatih'in torunlarına da ancak bu yakışır"
Düğün tartışmasında arbede çıktı
Düğün tartışmasında arbede çıktı
Bakanlık iddiaları yalanladı
Bakanlık iddiaları yalanladı
Plastik fabrikasında yangın
Plastik fabrikasında yangın
Feci kaza! Alkollü ve ehliyetsiz sürücü…
Feci kaza! Alkollü ve ehliyetsiz sürücü…
İstanbul kuşatmasının üssü
İstanbul kuşatmasının üssü
Suriye’ye harekat hazırlığı
Suriye'ye harekat hazırlığı
Daha Fazla Video Göster