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Kırıkkale'de işçiler kabusu yaşadı! Sel suları minibüsü dereye yuvarladı

DHA
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Giriş: 07.05.2023 20:05
Kırıkkale'de gece vardiyasından dönen işçilerin bulunduğu minibüs dağ yamacından inen sel sularının etkisiyle dereye yuvarlandı. Yaklaşık 1 kilometre derede sürüklenerek demir köprüye takılan minibüsteki 6 işçi, kapıldıkları suyun içinden kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.
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