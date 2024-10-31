Kiralık katil kabul etmeyince kendisi öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de korkunç bir olay meydana geldi. Aynı dairede yaşayan iki kardeş arasında önceki gün miras yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. İddiaya göre, Harun Can ağabeyi Kenan Can’ı uykusunda çekiçle darp ederek öldürdü. Ağabeyini öldüren Harun Can'ın daha önce kiralık katil tutmaya çalıştığı, kiralık katilin teklifi kabul etmemesi üzerine cinayeti kendisinin işlediği öğrenildi.