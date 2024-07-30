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Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler! Kötü kokudan dolayı ceset var sanıldı

Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler! Kötü kokudan dolayı ceset var sanıldı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 30.07.2024 15:45
İstanbul Esenyurt'ta, bir daireden yayılan kötü kokular nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelenen komşular durumu polise bildirdi. Gerçek bambaşka çıktı. Çöplerle doldurulan ev yetkililer tarafından temizlendi.
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